Casal do Psol responderá em liberdade após prisão por furto de Iphones | A TARDE

O casal militante do Psol preso por suspeita de furtar dois Iphones e um relógio na cabine de raio-x do aeroporto de Salvador no domingo, 28, vão responder em liberdade. A dupla passou por audiência de custódia nesta terça-feira, 30, e foram liberados. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE por uma das advogadas do partido, Valentine Oliveira.

"Eles passaram por audiência de custódia hoje de manhã, foram ouvidos e liberados para responderem em liberdade. O casal já está sendo acolhido pelos familiares e daremos o suporte necessário", disse a advogada.

O partido também emitiu uma nota de repúdio lamentando o ocorrido. Segundo o PSOL, a prisão foi "ilícita e injusta". "O PSOL manifesta seu mais profundo repúdio a prisão ilícita e injusta de seus militantes ocorrida no Aeroporto Internacional de Salvador. Nossos companheiros estavam a caminho de suas casas depois de participarem do II Encontro Nacional de Negras e Negros de nosso partido [...] O PSOL está prestando todo o apoio a seus militantes e familiares e seguirá acompanhando o desfecho jurídico, certos da inocência dos envolvidos e atentos à perseguição política que sofreram.

O casal é da região Norte e veio para Salvador para participar do evento, que, durante três dias, reuniu centenas de militantes de todo o Brasil para debater e traçar estratégias para combater o racismo no Brasil.

O PSOL manifesta seu mais profundo repúdio a prisão ilícita e injusta de seus militantes ocorrida no Aeroporto Internacional de Salvador.

Nossos companheiros estavam a caminho de suas casas depois de participarem do II Encontro Nacional de Negras e Negros de nosso partido.

Durante três dias, centenas de militantes de todo o Brasil estiveram reunidos para debater e traçar estratégias para combater o racismo em nosso país, que se manifesta em todas as esferas da vida, com destaque para o sistema de justiça criminal, que encarcera em massa o povo negro brasileiro.

O ocorrido na noite de domingo é mais um episódio do racismo que estrutura esse sistema.

Nossos companheiros foram detidos quando, em boa fé, buscavam pessoas que haviam esquecidos pertences na esteira no Raio-X para devolvê-los. Antes que pudessem alcançá-los, foram abordados e acusados sumariamente de furto qualificado. Conduzidos pela Polícia Federal à Polícia Civil, foram ouvidos e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória.

Não bastasse toda a situação em si, é inadmissível que uma parte das imagens das câmeras de segurança do aeroporto tenham sido fornecidas a imprensa antes mesmo de terem sido juntadas ao inquérito, expondo-os a uma situação vexatória e absolutamente ilegal.

Chama atenção que a divulgação ilegal das imagens, os identificou pela filiação partidária. A tentativa de politizar o ocorrido infelizmente demonstra o interesse político de quem entregou a imagem e de quem a expos.

A detenção ilegal, injusta e prolongada perdurou até esta terça feira, quando finalmente foi realizada a audiência de custódia e determinada a soltura.

O PSOL está prestando todo o apoio a seus militantes e familiares e seguirá acompanhando o desfecho jurídico, certos da inocência dos envolvidos e atentos à perseguição política que sofreram.

Seguiremos denunciando e combatendo o racismo estrutural que se reverbera no sistema de justiça criminal brasileiro!

Relembre o caso

O casal militante do PSOL foi preso em flagrante pela Polícia Federal por suspeita de furtar dois celulares e um relógio na esteira do raio-x do Aeroporto Internacional de Salvador neste domingo.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o homem retirando os objetos do local e saindo. Os donos que esqueceram os itens na esteira solicitou a ajuda de funcionários do aeroporto assim que percebeu a falta. Em seguida, a dupla foi identificada, presa pela Polícia Federal ainda em flagrante antes do embarque.





Dupla foi presa no domingo, 28 Divulgação / Redes Sociais