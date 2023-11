Casarão e loja são atingidos por incêndio na Avenida Sete de Setembro | A TARDE

Um incêndio atingiu um casarão e uma loja na Avenida Sete de Setembro, próximo a região do Mosteiro de São Bento, neste domingo, 22, em Salvador. O fogo que começou na madrugada, continua sendo debelado pelo Corpo de Bombeiros nesta manhã.

Em contato com o Portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros da Bahia informou que neste momento os bombeiros ainda estão fazendo o combate em uma edificação e rescaldo na outra.

O fogo teria começado em um imóvel abandonado, como muitos da região, e se alastrado para uma loja de moda feminina e masculina, que fica ao lado. Não há informações sobre feridos ou o que teria causado o incêndio.

Chamas que pareciam controladas, mas retornavam com maior intensidade depois | Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde

Ao longo da manhã, as chamas que pareciam controladas, retornavam com maior intensidade depois. Na parte de cima do empreendimento há madeira, o que pode ter facilitado o alastramento do fogo.



Por causa do incêndio, a Avenida Sete de Setembro foi interditada na região da Praça da Piedade e na altura da saída da Rua do Paraíso. O Mosteiro de São Bento suspendeu a missa das 10h.

Agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e Limpurb também acompanham a situação.