Caso Cayan: agressor responderá por tentativa de homicídio

O Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA) decidiu que o agressor de Cayan Lima Santana, 19, agredido após assistir ao jogo do Brasil e Argentina na Copa América de 2019, em Salvador, responderá por tentativa de homicídio. A decisão do judiciário foi publicada na segunda-feira, 27.

O crime estava tipificado pela Justiça como lesão corporal, desde 2021. No entanto, os familiares do jovem entraram com recurso e o colegiado da Segunda Câmara Criminal do TJ, comandado pela desembargadora Maria Brito Miranda, decidiu pela atual tipificação do crime. O documento foi acessado pelo Portal A TARDE.

O caso aconteceu após a partida entre Brasil e Argentina pela Copa América, no dia 3 de julho de 2019. Cayan assistia o jogo no Bahia Othon Palace, em Ondina, quando sofreu uma primeira agressão ao tentar separar uma briga entre um amigo e outras duas pessoas. Após a confusão, o jovem foi pego de surpresa por um homem que desferiu uma série de socos e pontapés. A vítima chegou a ficar cerca de uma semana internado no hospital, com ferimentos graves.

Em nota, a família de Cayan disse que a tipificação do caso como tentativa de homicídio é um capítulo importante para que o responsável pela violência contra o jovem possa ser punido.

“Em dezembro do ano de 2021, fomos surpreendidos com a Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de Salvador, que desclassificou a imputação de homicídio tentado praticado pelo Réu - Guilherme Machado da Silva, para a tipificação de Lesão Corporal, o que ao nosso ver, não se coaduna com os graves fatos que foram amplamente expostos. Amparados pela inabalável Fé em Deus e, na Justiça Baiana, aguardamos por duradouros meses o trâmite do Recurso manejado em sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, confiantes de que a Justiça seria prontamente restabelecida. [...] Agradecemos todo apoio, carinho e solidariedade recebido ao longo desses quase quatro anos, diga-se de passagem, difíceis para nós. Seguiremos, firmes e com a certeza inabalável de que será feita a merecida Justiça”, disse a família Santana.

Na versão apresentada por Guilherme logo após o ocorrido, ainda em 2019, o mesmo disse que Cayan teria agredido um adolescente que estava no mesmo grupo dele. Ainda em depoimento para a polícia, Guilherme disse que resolveu tirar satisfação com a vítima após sair do evento no Othon.