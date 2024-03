Caso do parque: ainda internado, Andrei vai passar por nova cirurgia | A TARDE

Andrei Peroba, de 20 anos, que perdeu um dos braços após acidente em um brinquedo de um parque de diversões, em Cajazeiras, bairro de Salvador, vai ter que passar por uma nova cirurgia.

A informação foi confirmada ao Portal Massa! pelo advogado do jovem, Bruno Moura, na noite desta segunda-feira (11). O procedimento cirúrgico será realizado na região do mesmo braço que precisou ser amputado, mas a data ainda não foi definida pela equipe médica.

Andrei segue internado no Hospital Geral do Estado (HGE), onde deu entrada no dia 15 de fevereiro deste ano, após o grave acidente no Campo da Pronaica.

O advogado também informou que uma testemunha do caso dará depoimento à polícia, ainda nesta semana, na 13ª Delegacia, em Cajazeiras.

Relembre o caso

Andrei Peroba estava em um brinquedo do parque de diversões, instalado no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, quando parte do equipamento atingiu seu braço, no dia 15 de fevereiro deste ano. Socorrido para o HGE, ele teve o membro amputado.

Familiares do jovem fizeram protesto no bairro, cobrando justiça e amparo por por parte dos responsáveis pelo equipamento.