CCR disponibiliza ônibus 'de graça' após pane na Linha 2 do metrô

Essa é a segunda ocorrência, em apenas essa semana, de lentidão no sistema - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A CCR Metrô Bahia está disponibilizando ônibus para os usuários que utilizam a Linha 2 do sistema, entre as estações Acesso Norte e Aeroporto. De acordo com a a concessionária, os passageiros que estão nos pontos onde existem estações do metrô e optarem por utilizar os ônibus, estão podendo utilizar o serviço sem precisar pagar pela tarifa.



"Para minimizar os impactos junto aos clientes, a empresa está nas tratativas para implementação de PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência) com disponibilização de linha de ônibus entre as estações Acesso Norte e Aeroporto", garante a CCR.



Ainda de acordo com a CCR, os transtornos estão sendo provocados por um cabo de alimentação de energia que partiu, o que provocou a suspensão parcial das viagens. O serviço na Linha 2 está operando com lentidão na manhã desta sexta-feira, 19, no sentido Acesso Norte. Já para quem vai para o Aeroporto, o sistema está inoperante.



"A circulação de trens acontece em via singela, ocasionando um tempo maior entre as viagens. As equipes de manutenção já estão atuando para normalizar a operação".

Essa é a segunda ocorrência, em apenas essa semana, de lentidão no sistema. Na quarta-feira, 17, o furto de cabos de energia provocou a lentidão na Linha 2. A reportagem de A Tarde recebeu relatos dos usuários que enfrentam dificuldades nas estações Pernambués, Imbuí e CAB. Os relatos são de que demora para cada vagão passa dos 10 minutos o que deixou as estações cheias.