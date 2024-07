Passageiros do metrô enfrentam lentidão na Linha 2

Instabilidade foi provocada por furto de cabos - Foto: Divulgação | CCR Metrô

Os passageiros da Linha 2 do metrô de Salvador enfrentam dificuldades com a lentidão registrada na manhã desta quarta-feira, 17. De acordo com a CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pelo serviço, a instabilidade foi provocada pela ação de criminosos.

"A CCR Metrô Bahia informa que a circulação de trens na Linha 2 está apresentando instabilidade, operando com velocidade reduzida em alguns trechos, devido à ação de vandalismo (furto de cabos). As equipes de manutenção da concessionária estão atuando para normalizar a situação. A Linha 2 liga as estações Acesso Norte até o Aeroporto de Salvador.



Leia Mais



>>> Veja o sofrimento dos usuários do metrô em mais um dia de lentidão

>>> Linha 2 do metrô apresenta lentidão após furtos de cabos

>>> Metrô de Salvador volta a operar após apagão



A reportagem de A Tarde recebeu relatos dos usuários que enfrentam dificuldades nas estações Pernambués, Imbuí e CAB. Os relatos são de que demora para cada vagão passa dos 10 minutos o que tem deixado as estações cheias, Não há previsão de quando o serviço será normalizado. Ainda segundo a CCR, "a Linha 1 não foi afetada e segue operando normalmente".