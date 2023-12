Veja o sofrimento dos usuários do metrô em mais um dia de lentidão | A TARDE

Os usuários do serviço do metrô tem enfrentando lentidão no sistema da Linha 2, na manhã desta quinta-feira, 7, em Salvador. De acordo com informações da CCR Metrô, devido a mais uma ação de vandalismos (furtos de cabos), ocorrida na noite de quarta-feira, 6, a circulação de trens entre as estações Pernambués e Imbuí está operando em velocidade reduzida. Ainda segundo a concessionária, as equipes de manutenção continuam trabalhando para normalizar a situação. A Linha 1 não foi afetada e segue operando normalmente.

Esse é o segundo dia consecutivo que os passageiros do transporte enfrentam lentidão e demora no sistema. Durante toda a quarta-feira o sistema ficou lento entre as estações Pernambués e Aeroporto. A CCR Metrô informou que o motivo também teria sido o furto de cabos e a velocidade e intervalos entre os três tiveram que ser reduzidos. Não há previsão de quando o sistema voltará a operar normalmente.