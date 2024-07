Chamas destroem carro próximo a posto de combustíveis no Cidade Jardim

Bombeiros foram acionados para controlar incêndio - Foto: Alexandre Santos/bahia.ba

O motorista de um veículo Fiat Mobi viveu um grande susto, na manhã desta quinta-feira, 27, após o carro pegar fogo, próximo a um posto de combustíveis no bairro de Cidade Jardim, em Salvador.

As chamas consumiram o veículo que estava parado em uma via marginal à avenida Juracy Magalhães, sentido Rio Vermelho. Não houve feridos nem reflexos no trânsito da região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e evitar que a rede elétrica fosse atingida. Contudo, o carro foi totalmente consumido pelo fogo.

Ainda não se sabe as causas do incêndio.