Chay Suede fake: defesa alega que suspeito tem problemas psicológicos

Alealdo Saraiva Silva passa por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira, 14, após ser preso por suposta fraude, em Salvador. O homem teria utilizado o nome do ator da Globo, Chay Suedepara abrir uma conta bancária. Segundo informações, ele teria conseguido um limite de R$ 200 mil no cartão de crédito, mas não soube soletrar o nome do artista Roobertchay Domingues da Rocha Filho na agência.

Acompanhando a audiência de custódia, o Portal A TARDE conversou com o advogado do acusado, Dalton Monteiro, que explicou o ocorrido e deu a versão da defesa, alegando que o suspeito foi abordado por um terceiro homem identificado como Alan e que entrou na agência bancária após receber uma proposta financeira para realizar o crime.

"Ele foi abordado por uma terceira pessoa de prenome Alan, em um lava jato que trabalhava no bairro do Ogunjá, oferecendo uma quantia dinheiro para que ele fosse até uma agência bancária e fizesse um desbloqueio de um telefone celular, para que nesse telefone fizesse transações bancárias. Ao chegar, foi apresentada a documentação, a funcionária da agência bancária percebeu que se tratava de uma fraude, tendo em vista o ator global ser bastante conhecido", disse.

Ainda de acordo com a defesa de Alealdo, ele não sabia que estava utilizando o nome do ator da Globo, mas tinha conhecimento de que estaria desbloqueando um aparelho celular para fazer transações bancárias.

"Ele não sabia que se tratava de um ator, pensou que seria uma pessoa comum, até porque ele foi surpreendido por uma abordagem de terceira pessoa, que ele não conhece, disse que esse rapaz tem um carro importado. Até então, ele não sabia que se tratava de um famoso, sabia que estava indo tentar desbloquear um telefone para que fossem praticadas algumas transações bancárias", pontuou.

O homem está sendo acusado pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica. A defesa acredita que ele será liberado, já que trabalha com laudos periciais que confirmam entradas em unidade de saúde e confirmações de problemas psicológicos por parte do acusado.

"Ele tem excelentes predicados, nunca entrou em uma delegacia, é primário, tem residência fixa, labor definido. Com tudo isso que será apresentado, vamos pleitear a liberdade provisória", finalizou.

Confira :

Leo Moreira | Ag. A Tarde