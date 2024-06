Chiquinho, apontado como mandante de mortes no Tororó, é assassinado | A TARDE

Francisco Gomes de Alencar Filho, conhecido como 'Chiquinho', e apontado como responsável pelo tráfico de drogas no Tororó, foi morto em uma troca de tiros com policiais da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.



A polícia atribui a ele as últimas mortes que ocorreram no Tororó e em Nazaré, bairros da região central da cidade. Entre as vítimas estavam um funcionário de um depósito de bebidas, um entregador de pizzas e um funcionário de uma lan house.

Em setembro de 2019, Chiquinho foi acusado de ser mandante da morte da própria namorada, identificada como Gabriela dos Santos Castro, de 24 anos. A vítima foi morta na Rua Amparo do Tororó. As investigações apontaram que ela foi assassinada porque sabia do envolvimento do namorado com roubos de carros e, durante uma briga, prometeu denunciá-lo às autoridades policiais.

O homem estava escondido na localidade conhecida como Buracão, em Tancredo Neves, reduto da facção criminosa nascida no Rio. Ele estava em um carro quando atirou contra os agentes policiais. Dentro do automóvel, foi encontrada uma granada.



