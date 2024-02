Chuva causa transtornos em Salvador nesta terça-feira, veja | A TARDE

Salvador enfrenta mais uma semana de fortes chuvas. Nesta terça-feira, 29, o temporal veio acompanhado de relâmpagos e trovoadas desde as primeiras horas do dias. Segundo o Climatempo, o quadro de chuva deve permanecer o mesmo até o período da noite.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a situação provoca alagamentos em trechos de vias importantes da capital baiana como: proximidade do Posto BR da Avenida Bonocô, no sentido de quem segue para o Shopping da Bahia e região do Dique do Tororó, sentido Rua Djalma Dutra.

Ainda de acordo com a previsão meteorológica, a temperatura deve variar entre 25°C e 29°C. De acordo com a meteorologia, o volume de chuva esperado para hoje é de 25 mm. Nesta terça-feira, a velocidade média dos ventos é de 19 km/h.

A redação do Portal A TARDE recebeu diversos registros de pontos de alagamentos em áreas como a Rua Direta do Uruguai, Rio Vermelho, Vasco da Gama e Centenário.

Nas últimas horas, a Codesal registrou 33 ocorrências. Dentre eles, foram nove ameaças de desabamentos, nove ameças de deslizamentos, cinco deslizamentos de terra.

