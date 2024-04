Chuva deve diminuir calor em Salvador a partir desta semana | A TARDE

As temperaturas deverão diminuir em Salvador ao longo desta semana. Segundo informações divulgadas pela Defesa Civil da capital baiana, isso acontecerá por consequência do aumento gradual das chuvas.

As condições se manterão até a primeira metade do mês de abril. O Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Codesal afirmou nesta segunda-feira, 25, que as chuvas deverão superar a marca de 143,7 mm na última semana de março.

As condições climáticas serão alteradas em Salvador pela formação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), além de outros sistemas meteorológicos.