Chuva forte alaga ruas e casas durante a madrugada em Salvador | A TARDE

Salvador foi atingida por um temporal que teve início na noite desta segunda-feira, 1º, e provocou uma série de alagamentos na madrugada desta terça-feira, 2, em bairros da cidade. Moradores registraram os transtornos em locais como Federação, Pituba, Vale das Pedrinhas e outras regiões.

Por consequência da chuva, casas foram invadidas pela força da água na Federação e no Vale das Pedrinhas. Moradores perderam móveis e alimentos. Estrutura das casas foram afetadas. No Bonfim, a Avenida Salvador, que dá acesso à Basílica do Senhor do Bonfim, ficou completamente alagada.

A Avenida Centenário também registrou problemas por causa da chuva. O local ficou completamente alagado durante a madrugada desta terça. Um vídeo que o Portal A TARDE teve acesso mostra o momento em que dois veículos ficaram alagados na via.

Segundo informações divulgadas pelo diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, os 100 mm de chuva que foram registrados na cidade representam 1/3 do esperado para o mês de abril.

“A tendência é que os maiores volumes fossem ocorrer no próximo sábado e domingo. Tivemos em duas, a três horas um terço da quantidade de chuva esperada para todo o mês de abril, que já é um mês muito chuvoso", afirmou ele em entrevista ao Jornal da Manhã.

Ainda de acordo com Sosthenes, a Codesal segue monitorando os locais mais afetados pela chuva.

Chuva forte alaga ruas e casas durante a madrugada em Salvador Reprodução