Chuva provoca alagamentos e derruba árvore em Salvador | A TARDE

Vários pontos de Salvador ficaram alagados após a forte chuva que caiu na cidade nesta terça-feira, 23. Com o temporal, árvores caíram e uma casa ficou destelhada. A frente fria também atingiu municípios do interior da Bahia. Em Ilhéus, no sul do estado, 48 pessoas tiveram que abandonar suas casas.

Nesta quarta-feira, 24, a ventania derrubou uma árvore na rua Belmonte, no bairro do Rio Vermelho. Apesar do transtorno, ninguém ficou ferido. Mesmo com o volume significativo de chuva na capital baiana, a Defesa Civil não registrou ocorrências graves. O órgão, no entanto, alerta para as chuvas fortes que podem ocorrer até o final da semana.

A previsão do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec) para o período entre esta quarta-feira e o próximo sábado é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por raios e trovoadas. Existe risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

As chuvas registradas na Bahia nos últimos dias ocorreram por causa da atuação de um sistema de baixa pressão conhecido como cavado, que está associado a uma frente fria.

A partir de domingo, 28, a atuação de uma massa de ar quente e seca vai reduzir a nebulosidade e a ocorrência de chuvas.