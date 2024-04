Chuvas: em dois dias, Salvador teve mais de 900 ocorrências | A TARDE

Só entre a segunda-feira, 08, e a terça-feira, 09, Salvador teve mais de 900 ocorrências ocasionadas pelas chuvas e que necessitaram de monitoramento da Defesa Civil (Codesal).

Os deslizamentos de terra e desabamentos continuam sendo os casos que mais demandam atenção do órgão, já que oferecem mais riscos à população. Nesse período, o bairro da Liberdade apareceu no topo das localidades que mais registraram acionamentos.

Devido aos perigos, mais de 120 moradores de diferentes localidades precisaram deixar suas casas. Como suporte, a prefeitura disponibilizou escolas municipais que estão sendo usadas como Unidades de Acolhimento Provisório para Adultos e Famílias Desalojados e/ou Desabrigados.

Durante entrevista ao Portal Massa!, a coordenadora de evacuação da Codesal, Fabiana Santana, explicou os trâmites seguidos depois que as famílias precisam sair das residências recorrerem a esses abrigos.

"Assim que ele é da entrada na escola, ele é acolhido no abrigo. A gente indica que a engenharia da Codesal abra uma vistoria. A partir daí é feito a vistoria para verificar se, de fato, existe o risco. Só um técnico mesmo pode dizer se existe instabilidade ou não naquele terreno. Se houver risco, a gente não indica o retorno dessa família para a sua casa. E se não houver, é indicado que ela possa retornar", declarou Fabiana,

Ainda segundo ela, se os morador ficar impossibilidade de voltar para o imóvel - por causa do risco -, ele recebe outros suportes. "Não podendo, é feito um cadastro pra que essa família possa ser acompanhada pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) ou com pagamento do auxílio moradia ou benefício social. Em alguns casos, encaminha eles para um centro de acolhimento da própria Sempre", declarou Fabiana.