Chuvas interrompem travessias, plano inclinado e outros serviços | A TARDE

Por conta das chuvas em Salvador, muitos serviços na capital baiana não funcionam nesta segunda-feira, 8. O acúmulo de chuvas na capital baiana já ultrapassa a média prevista para todo o mês de abril. Entre os serviços interrompidos, estão as travessias até Mar Grande, na Ilha de Itaparica, e até Morro de São Paulo.

O anúncio foi feito pela Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia. A CPBA informa, ainda, que a bandeira de navegação foi alterada para amarela, portanto, recomenda-se maior atenção a todos os navegantes no litoral da Bahia, desde Ilhéus até a divisa com Sergipe.

A MB permanece atenta às condições climáticas e disponibiliza o número 185 para o atendimento de emergências, no mar ou nos rios. O serviço opera 24 horas por dia.

Também foi interrompida a operação do Plano Inclinado Gonçalves. Os demais ascensores e a Travessia Ribeira-Plataforma operam normalmente. As informações são da Secretaria de Mobilidade (Semob).

A pasta ligada à Prefeitura de Salvador informou também que os atendimentos na Coordenação de Táxis e Transportes Especiais (Cotae) foram suspensos após o deslizamento de um barranco na região dos Barris. Com o ocorrido, parte dos sistemas de internet e elétrico foram atingidos.

Os permissionários que realizaram agendamento serão atendidos em data posterior, por ordem de chegada, desde que apresentem o comprovante emitido no site (clique aqui). Os serviços da Cotae serão retomados após a conclusão dos reparos nas redes de internet e elétrica.