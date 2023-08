CODECON notifica 123 Milhas por cancelamentos e suspensões de viagens

Com o objetivo de proteger os consumidores soteropolitanos que foram afetados pelo caso da 123 Milhas, a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (CODECON) notificou a agência para esclarecer as medidas tomadas para garantir o cumprimento das ofertas ou reembolso de quem foi prejudicado.

De acordo com a CODECON, multas entre R$ 900 e R$ 9 milhões podem ser aplicadas em caso de informações inconsistentes ou desobediência de envio. Além dos impactos financeiros decorrentes da ação inesperada da agência, a instituição alerta sobre os danos emocionais que podem ser causados aos consumidores.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que os contratos que autorizam o cancelamento unilateral são considerados abusivos, assim como a utilização exclusiva de vouchers para ressarcimento.

Caso o consumidor tenha sido impactado pelas ações da agência de viagens 123 milhas, é recomendado formalizar uma denúncia através dos canais da CODECON: o aplicativo CODECON Mobile, o site oficial ou ligando para o Disque Salvador 156. Isso permitirá que o cidadão acompanhe o progresso do caso, afirma a instituição.