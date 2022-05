Codesal aciona sirenes de emergência em duas comunidades

O temporal que atinge Salvador e foi intensificado na madrugada desta segunda-feira, 18, fez com que a Defesa Civil de Salvador (Codesal) acionasse nesta manhã, duas sirenes de emergência em comunidades da capital baiana. O sinal sonoro é um aviso para que os moradores das áreas de risco deixem suas casas.

>> Com chuva, trânsito é intenso nas principais vias de Salvador

As sirenes de emergência foram acionadas nas comunidades de Voluntários da Pátria, no Lobato, e Vila Picasso, na Capelinha de São Caetano. O alerta foi dado após as localidades atingirem um acumulado de chuvas de 150m em 72 horas, conforme comunicado da Codesal.

"Madrugada de muita chuva em Salvador e após 72 horas de muitos acumulados, a Defesa Civil de Salvador segue trabalhando em regime de plantão. Nos últimos dias tivemos grandes acumulados em diversos bairros da capital baiana. Temos bairros, como é o caso de Mirantes de Periperi com mais de 180mm somente nos últimos três dias. O solo já está encharcado e as pessoas precisam ficar atentas e em caso de qualquer mudança de cenário, evacuar, ligar para o 199", disse o diretor geral da Codesal, Sosthenes Macedo.

Por causa da frente fria vinda da região sudeste, as chuvas se intensificaram desde a madrugada de domingo, 17, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra. Em abril já choveu 145,4mm equivalente a 51% da média histórica do mês que é de 284,9mm.

A previsão é de acumulados de chuvas expressivos e rajadas de vento em Salvador até a próxima quinta-feira, 21. As chuvas devem continuar até a sexta-feira, 22, com redução gradativa de intensidade.

Momento em que sirene de emergência é acionada com aviso aos moradores Divulgação | Codesal