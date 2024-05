Codesal alerta para recorde de chuva no mês de abril em Salvador | A TARDE

O volume de chuvas acumulado na capital baiana em abril superou a média registrada nos últimos 30 anos. De acordo com a Defesa Civil, já houve mais de 600 mm de chuva, ultrapassando a média histórica de todo mês de 284,9 mm.

"Já ultrapassamos todos os recordes, é muita chuva e essa semana nós estamos com chuva novamente, tivemos uma trégua na sexta-feira, o que deu uma calmaria para a vida das pessoas, mas é importante de que todos estejam atentos, o solo continua encharcado, as nossas equipes de engenheiros, de arquitetos e de geólogos estão nas ruas realizando as vistorias", diz Sosthenes Macêdo, diretor geral da Defesa Civil de Salvador.





Ascom Codesal

De acordo com o boletim da Codesal, houve um desabamento parcial no bairro de Brotas, neste domingo, 21. Não há registro de feridos nesta ocorrência.