Codesal registra mais de 260 ocorrências por chuva nesta terça-feira | A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 264 ocorrências causados pelas fortes chuvas que atingiram Salvador, nesta terça-feira, 16. O órgão voltou ao nível de alerta instalado na semana passada, por causa do risco de deslizamentos de terra e previsão de que os volumes pluviométricos continuem altos.

>>> Chuva: Salvador já soma mais de 200 ocorrências na tarde desta terça

Até as 21h, os maiores acumulados de chuva em um período de 24h foram registrados nos bairros de Ondina, com 67,8mm, Liberdade-Vila Sabiá (61,8mm) e Chapada do Rio Vermelho (61,2mm).



Até as 22h40, a região mais afetada tinha sido o bairro de Pau da Lima, com 41 ocorrências, seguido por Cajazeiras, com 38 casos e Cabula/Tancredo Neves com 36 atendimentos.

Os principais incidentes registrados nesta terça foram deslizamento de terra com 56 ocorrências, seguido de ameaças de desabamento, com 54 atendimentos, e ameaças de deslizamento, com 48 casos. Outras 42 acionamentos foram feitos para a avaliação de imóveis alagados.

As sirenes do Sistema de Alerta e Alarme foram mais uma vez acionadas nas comunidades de Bosque Real, no bairro Sete de Abril, e Creche e Moscou, no bairro Castelo Branco. Em 72 horas, choveu mais de 150 milímetros em todo o território soteropolitano.



A previsão é que as chuvas continuem de forma moderada a forte até a próxima quinta-feira, 18. De acordo com a Codesal, o mau tempo é causado pela atuação de um sistema de baixa pressão, conhecido como cavado, associado com o avanço de uma frente fria sobre o Oceano Atlântico.