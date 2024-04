Defesa Civil aciona sirenes em três comunidades em áreas de risco | A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal), em função da chuvas que atingem Salvador, mudou para o Nivel de Alerta, devido ao risco de deslizamentos de terra e previsão de continuidade de significativos volumes pluviométricos.

Por terem sido registradas chuvas fortes acima de 150 mm em 72 horas. as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme nas comunidades de Creche (Castelo Branco), Bosque Real (Sete de Abril) e Moscou (Castelo Branco) voltaram a ser acionadas na tarde desta terça-feira, 15.

Anteriormente, entre os dis 07 e 08/04, a Defesa Civil, seguindo protocolo do Plano de Prevenção de Defesa Civil (PPDC), acionou as 14 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme instaladas em 14 áreas de risco prioritárias: Mamede, Bom Juá, Irmã Dulce, Mangabeira 1, Mangabeira 2, Calabetão, Vila Picasso, Creche, Moscou, Voluntários da Pátria, Vila Sabiá, Baixa do Cacau, Bosque Real e Olaria.

Os moradores naquelas comunidades foram conduzidos a uma unidade de acolhimento localizada em escola do município, onde ficam abrigadas ate a cessação do risco.

Em caso de emergência, a população deve ligar imediatamente para o telefone gratuito 199.

Acumulados de chuva

Os maiores acumulados de chuva em 24 horas, dados atualizados às 17h, nesta terça-feira (16/04) em Salvador foram registrados nas localidades de Ondina (66,6mm), Chapada do Rio Vermelho (58,8mm) e Federação (58,7mm).

A atuação de um sistema de baixa pressão (cavado) associado ao avanço de uma frente fria sobre o Oceano Atlântico favorece a ocorrência de chuvas na capital baiana.

A previsão para amanhã, 17, é de céu nublado com chuvas fracas a moderada a qualquer hora do dia.

As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil

Ocorrências

As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no link http://www.codesal.salvador.ba.gov.br/index.php/boletins

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

A Codesal também emite alertas para que você não seja pego de surpresa. Envie um SMS para 40199 e informe o número de seu CEP e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.