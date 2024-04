Codesal registra 200 ocorrências causadas pelas chuvas em Salvador | A TARDE

Salvador amanheceu novamente sob chuva nesta terça-feira, 9. Segundo a Defesa Civil (Codesal), 200 ocorrências já foram registradas até as 10h40 da manhã de hoje, com destaque para 64 deslizamentos de terra e mais 44 ameaças do mesmo registro, além de 46 imóveis alagados.

>>> Tempestade complica trânsito em Salvador nesta terça-feira

Com 32 ocorrências, o bairro de Pau Lima é o mais atingido da capital baiana nesta manhã. Os registros foram de ameaça de desabamento, ameaça de deslizamento, avaliação de imóvel alagado, desabamento de muro, desabamento parcial e deslizamento de terra, segundo o boletim do órgão.

Confira abaixo o registro de ocorrências da Codesal:

Deslizamento de terra: 64 - Centro/Brotas, Subúrbio/Ilhas, Cajazeiras, Barra/Pituba, Cabula/T.Neves, Pau da Lima e Liberdade

Ameaça de deslizamento: 44 - Centro/Brotas, Subúrbio/Ilhas, Cajazeiras, Cidade Baixa, Barra/Pituba, Pau da Lima, Valéria e Liberdade

Avaliação de imóvel alagado: 46 - Centro/Brotas, Subúrbio/Ilhas, Itapuã/Ipitanga, Cidade Baixa, Barra/Pituba e Pau da Lima;

Ameaça de desabamento: 13 - Cabula/Tancredo Neves, Pau da Lima e Liberdade;

Desabamento de imóvel: 4 - Cabula/T.Neves e Liberdade

Desabamento de muro: 10 - Barra/Pituba e Pau da Lima

Alagamento de Área: 3 - Cajazeiras

Árvore ameaçando cair: 2 - Cabula/T.Neves e Liberdade

Desabamento parcial: 3 - Cabula/T.Neves e Pau da Lima



Ameaça de desabamento de muro: 2 - Liberdade



Os números acima foram registrados entre 00h00min e 09h09min desta terça-feira.



Chuva deve continuar em Salvador



De acordo com a Codesal, a previsão é de continuidade de chuvas hoje em Salvador. A atuação de um sistema de baixa pressão na atmosfera favorecerá chuvas com risco para alagamentos e deslizamentos de terra ao longo da semana. A previsão para esta terça-feira é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia.



Acumulados de chuva

Os maiores acumulados de chuva em 06 horas, dados atualizados às 08h20, foram registrados nas localidades de Mussurunga (43,3mm), Itapuã (35,6mm), Nova Brasília (27,6mm), Sete de Abril (17,8mm) e Bosque Real (17,8mm).

De acordo com a Codesal, a previsão é de continuidade de chuvas hoje em Salvador | Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Como pedir ajuda

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

A Codesal também emite alertas para que você não seja pego de surpresa. Envie um SMS para 40199 e informe o número de seu CEP e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.