Tempestade complica trânsito em Salvador nesta terça-feira | A TARDE

A cidade de Salvador segue sofrendo com a grande quantidade de chuva que atinge a capital nos últimos dias. Diversos pontos da cidade estão com pontos de alagamento e engarrafamento.

Motoristas que trafegam pela Avenida Paralela enfrentam lentidão desde a saída da Av. Caribé. No sentido Aeroporto, o trânsito está complicado desde a região do Bairro da Paz. A retenção também é grande no Sentido Rodoviária.A região da Av. Bonocô também apresenta pontos de alagamento e lentidão no trânsito.

O mesmo cenário é encontrado na orla de Salvador, os pontos de lentidão ocorrem no Jardim Armação e na Pituba. Outros pontos de alagamento são no Largo da Calçada, Rua Régis Pacheco (Uruguai) e Av. ACM, trecho do Detran.

Conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador, não há retenção nos seguintes pontos: Largo da Calçada, Av. Bonocô, Dique do Tororó, Av. Ogunjá, Largo dos Mares e Av. Eng. Oscar Pontes.





Reprodução | Redes Sociais