Jacaré é flagrado em porta de condomínio em Salvador | A TARDE

Um filhote de jacaré foi resgatado dentro de um condomínio no bairro de Areia Branca, em Salvador, durante a noite de segunda-feira, 9. O animal apareceu no local durante as fortes chuvas que atingiram a capital baiana.





A TARDE / Leitor

A situação inusitada aconteceu no condomínio Salvador Duo Norte. O animal foi encotrado próximo a guarita do condomínio, que é formado por diversos prédios.

Um morador fez o resgate do animal e o inseriu em um local de mata ao lado do condomínio. Nas imagens gravadas, o morador chega a brincar com outra pessoa: "você salvou uma vida hoje".





A TARDE / Leitor

Também na segunda-feira, jacarés foram localizados por moradores do Subúrbio da capital baiana.