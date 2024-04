Vídeo: jacaré-de-papo-amarelo e jiboia são resgatados em Salvador | A TARDE

Após a forte chuva que caiu em Salvador nesta segunda-feira, 08, uma guarnição da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) realizou o resgate de uma cobra e um jacaré, em dois bairros do Subúrbio de Salvador.



Por volta das 18h40, os policiais foram acionados para realizar o resgate de uma jiboia que estava em um tanque na Rua da Indonésia, em Campinas de Pirajá. Ao chegarem, os militares realizaram todas as ações de manejo, conseguindo retirar o animal do local.

Jiboia estava em Campinas de Pirajá | Foto: COPPA

Já às 20h25, um novo chamado encaminhou os policiais para a Rua da Glória, em Periperi, onde um jacaré-de-papo-amarelo foi encontrado em via pública. O réptil foi resgatado pela guarnição. Ambos os animais foram encaminhados para a sede da Coppa para serem levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Inema.