Coelba faz alerta sobre segurança em períodos de chuvas intensas | A TARDE

As fortes chuvas que assolam o estado não devem parar nos próximos dias. Durante período de chuvas intensas, raios, alagamentos e quedas de árvores podem afetar a rede elétrica. Por isso, a Neoenergia Coelba recomenda orientações para reforçar a segurança da população, seja no uso dos eletrodomésticos e eletrônicos ou na adoção de atitudes conscientes.

De acordo com a Companhia, uma das recomendações é observar se a chuva vem acompanhada de raios, pois, caso seja, merece atenção redobrada. Os raios podem interferir nos eletrodomésticos, causando danos aos equipamentos e potenciais choques ou curtos-circuitos.

Essas situações podem acontecer principalmente se a residência não tiver um sistema de para-raios com um conjunto de aterramento ou possuir um que não esteja de acordo com as normas de segurança. Por regra, toda residência deve ter um sistema desses, pois isso diminui as chances de que o raio vá para a rede interna e danifique os aparelhos eletrônicos.

“De forma geral, a orientação a ser seguida na presença de raios é desconectar todos os aparelhos da tomada, tomando cuidado ao fazer isso, pois é essencial que a pessoa esteja calçada e seca, sempre puxando pelo plugue e nunca pelo fio”, pontua o gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba, Hugo Vidal.

Ele aproveita para trazer outro alerta, referente ao uso do celular. “O aparelho não pode ser usado enquanto estiver conectado à tomada sob nenhuma circunstância, muito menos durante uma tempestade, pois os riscos de choque são ainda maiores”, completa.

Alguns locais sofrem com as enchentes e alagamentos, situações que podem prejudicar a rede elétrica e colocar em risco a segurança das pessoas. O gerente de saúde e segurança alerta que, a primeira atitude é desligar o disjuntor geral. “Isso deve acontecer assim que a pessoa perceber os primeiros sinais de alagamento na casa. Logo em seguida, desconecte todos os eletrônicos e eletrodomésticos da tomada, mantendo-os a uma distância segura da água”, explica Hugo.

O alerta acontece quando o disjuntor estiver numa área já alagada. Nesse caso, a distribuidora deve ser acionada imediatamente através da Central de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia Coelba pelo número 116. Quando o serviço for reestabelecido, o ideal é que um profissional qualificado avalie a rede elétrica da residência antes de religar o disjuntor.



Veja outras recomendações de segurança que a Neoenergia Coelba traz:



- Fique atento caso alguma parede apresente umidade, especialmente se ela possuir circuitos elétricos e/ou tomadas. O seguro é manter distância e não conectar eletroeletrônicos no local, de forma a evitar o risco de choque;

- Durante uma tempestade, evite locais abertos como telhados, piscinas, praias e campos de futebol. Além disso, não procure abrigos sob árvores e postes. O recomendado é ficar dentro de casa até que a chuva passe;

- Não faça a manutenção ou instalação da antena de TV ou qualquer equipamento nos telhados enquanto estiver chovendo, pois realizar serviços em locais elevados e com objetos metálicos aumenta o risco de exposição aos raios. Se a antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la;

- Aos primeiros sinais de alagamento, desligue o disjuntor da casa. Em seguida, desconecte todos os equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos da tomada, mantendo-os a uma distância segura da água; o alerta acontece quando o disjuntor estiver numa área já alagada. Nesse caso, a distribuidora deve ser acionada imediatamente através da Central de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia, pelo número 116. Quando o serviço for reestabelecido, o ideal é que um profissional qualificado avalie a rede elétrica da residência antes de religar o disjuntor.



O que fazer em caso de acidente?



Mesmo com todos os cuidados, um acidente pode acontecer. Então, como proceder nessa hora? A primeira atitude é desligar a fonte de energia que está causando o choque elétrico. Somente depois, afaste a vítima da fonte do choque, mas jamais toque nela diretamente.

O recomendado é afastá-la utilizando materiais como plástico, tecidos grossos, borracha ou madeira. Em seguida, chamar o serviço oficial de socorro e manter a calma até a chegada dos profissionais.