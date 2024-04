Em 9 dias, chuva em Salvador supera média histórica de abril | A TARDE

Abril já é um mês costumeiramente chuvoso em Salvador, mas neste ano, nos primeiros 9 dias do mês, as chuvas foram intensas e já superar a normal climatológica. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), até às 7h15 da manhã desta terça-feira, 9, o registro foi de 291,2mm de chuvas, superando a média esperada de 284,9mm.

Neste mês, a região da Pituba-Parque da Cidade foi a mais atingida pelas chuvas, com 394,2mm. Em seguida aparecem: Liberdade-Vila Sabiá (382,6mm), Calçada (376mm), Campinas de Brotas (367,8mm), Bom Juá (357,8mm), Retiro (356,6mm), IAPI (355,2mm), Pernambués (351,6mm), Capelinha-Vila Picasso (348,4mm) e Brotas (343,6mm).

Na segunda-feira, 8, a Codesal foi acionada para atender a mais de 400 ocorrências de risco ocasionadas pelas fortes chuvas. Os casos de deslizamento de terra lideraram os acionamentos do órgão com 139 registros. O bairro da Liberdade foi a localidade que mais demandou atenção da Codesal com 92 chamados.

Segundo a previsão do tempo emitida pelo órgão, o tempo instável continua em Salvador até o próximo sábado, 13, com céu nublado, chuvas fracas e, em alguns casos, moderadas. A Codesal pode ser acionada gratuitamente pelo número 199.