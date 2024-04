Foi vítima de deslizamento de terra? Veja o que fazer em caso de risco | A TARDE

O acumulado de chuvas em Salvador e Região Metropolitana já ultrapassa a média prevista para todo o mês de abril, em apenas uma semana, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). Em meio ao risco de enchentes, transbordamentos de rios e deslizamentos, é fundamental saber como se manter informado e o que fazer para se manter seguro.

Segundo a coordenadora de evacuação da pasta municipal, Fabiana Santana, os moradores de comunidades de risco recebem campanhas educativas e capacitações com todas as orientações necessárias do que fazer em situações de risco.

"Eles passam pelo simulado de evacuação que é uma das etapas preparatórias da Operação Chuva, entre janeiro e março. Nós fazemos os exercícios simulados para comunidade pra que eles saibam exatamente como reagir no momento de acionamento real. Todas as comunidades hoje, praticamente, são mapeadas", explica, em entrevista ao Portal A TARDE.

Além disso, Fabiana destaca que existe uma formação específica com módulos de Defesa Civil Institucional, Primeiros Socorros e Mudanças Climáticas.

"[Essa ferramenta] explica todo o trabalho que a Defesa Civil, de fato, faz na comunidade. A gente tem os primeiros socorros para leigos, onde fala um pouquinho também como aquela pessoa pode prestar assistência a uma situação de emergência, caso uma pessoa passe mal ou tenha um acidente, até que o [Serviço de Atendimento] Móvel de Urgência chegue. Elas passam pelo módulo de Mudanças Climáticas que é, também, para que entendam um pouquinho desse momento que a gente vive. A gente está aí com volume de chuvas altíssimos, assim como passamos o verão com altos níveis de calor", pontua.

Saiba o que fazer em riscos de deslizamento:

- Caso seja morador de comunidades com sirene, existem rotas de fugas seguras orientadas pela Codesal para chegar até os abrigos. Ao ouvir o som de alerta, siga imediatamente o trajeto.

- Caso observe princípio de deslizamento, avise imediatamente à Codesal.

- Caso apareça fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas, inclinação de tronco de árvores, de postes e o surgimento de minas d’água, avise imediatamente à Codesal.

- Não se arrisque sem necessidade, não entre no local do deslizamento, somente pessoas especializadas em salvamento podem entrar.

Para falar com o plantão da Codesal, ligue 199.

Boletim

Segundo o boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgado até às 16h55 desta segunda-feira, 8, foram registrados 115 deslizamentos de terra na capital baiana. Destes, o bairro da Liberdade contabiliza o maior número de casos (28), seguido de Pau da Lima (22), Cajazeiras (18) e Centro/Brotas (12).

De acordo com a Codesal, o boletim registrou 76 avaliações de imóvel alagado, com o maior número de casos também no bairro da Liberdade (20). Na sequência, tem Itapuã/Ipitanga (19) e Cabula/T. Neves (9). Os dados contabilizam também 38 ameaças de desabamento, com o bairro da Liberdade liderando com 11 registros, seguido de Cabula/Tancredo Neves (8) e Itapuã/Ipitanga (19).

Leia mais:

>>> Garagem desaba, deixa pessoas feridas e veículos destruídos;

>>> Veja imagens de desabamento de prédio no Centro de Salvador;

>>> Sirenes de emergências são acionadas em bairros de Salvador;

Desabamento

Quatorze famílias estão desalojadas após a garagem do edifício onde elas moram desabar na madrugada desta segunda-feira, 8, no Politeama, localizado no Centro de Salvador. A situação deixou duas pessoas feridas e quatro veículos ficaram destruídos. A sede da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que fica na parte de baixo do prédio, ficou parcialmente destruída.

Agentes da Codesal e da Polícia Técnica estiveram na manhã no edifício Alto do Politeama, onde realizaram a vistoria do prédio e foi constatado que não houve nenhum dano estrutural mais grave.

Garagem desaba, deixa pessoas feridas e veículos destruídos | Foto: Reprodução | Redes Sociais