Com acionamento de sirenes, moradores deixam suas casas em Salvador | A TARDE

Assim como em anos anteriores, Salvador vive, mais uma vez, em estado de alerta devido às fortes chuvas que, em apenas dois dias, levaram os órgãos municipais a ligarem o sinal vermelho. Nesta segunda-feira, 8, moradores de alguns bairros de Salvador acordaram com o som da sirene de Sistema de Alerta e Alarme da Codesal.

No Calabetão, por exemplo, entre a madrugada e as primeiras horas da manhã, a sirene tocou mais de três vezes. Por lá, equipes da Codesal realizam vistorias e ação de conscientização para que as pessoas em casos de maiores riscos saiam do local.

>> Escolas municipais abrigam famílias que tiverem casas evacuadas

Quando o barulho do alarme dispara, os moradores já sabem que chegou o momento de ficarem atentos e, em muitos casos, de abandonar os seus lares, ainda que provisoriamente. No entanto, mesmo expostos aos riscos, muitas famílias ainda têm resistências em deixar suas imóveis e recorrem a abrigos temporários disponibilizados pela prefeitura.

Em entrevista ao Portal Massa!, Fabiana Santana, coordenadora de evacuação da Codesal, explicou como funciona a atuação do órgão nesses momentos mais críticos. "Durante todo ano é feita a capacitação na comunidade para que esses moradores sejam indicados a pedir vistoria para mencionar o risco. A partir daí, se houver risco na época de chuva, eles são indicados que seja feita essa evacuação. O acionamento da sirene e a evacuação são os últimos recursos que nós utilizamos para algumas famílias que, muitas vezes, têm resistência em seguir as nossas orientações para deixarem a área de risco", declarou.

Abrigo Temporário da Codesal | Foto: Silvânia Nascimento | Portal MASSA!