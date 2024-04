Escolas municipais abrigam famílias que tiverem casas evacuadas | A TARDE

Cerca de oito escolas municipais de Salvador estão sendo utilizadas como abrigos temporários para famílias que precisaram e precisarão deixar suas casas devidos aos riscos causados pelas fortes chuvas que caem na capital baiana desde o último sábado, 6.

Além de Calabetão, que disponibilizou a Escola Municipal Andrade, os bairros de Capelinha de São Caetano, Lobato, Bom Juá, Alto da Terezinha, Castelo Branco, Sete de Abril, Cajazeiras 6, Calçada, Cajazeiras 8 e mais outras localidades também estão com esse suporte pra população.

Conforme explicado pela Secretaria de Promoçao Social Combate a Pobreza Esportes e Lazer (Sempre), as escolas oferecem serviços de alimentação, colchões, cobertores, itens de higiene pessoal e outros. "Aqui no Calabetão já estamos com duas salas, já com a arrumação para recebimento de famílias. A gente pede que traga documentação, comprovação de filiação. Daremos todo acolhimento pra essas pessoas", disse Aline Pacheco, assistente social da Sempre.

Também presente na Operação Chuva, a advogada e coordenadora da Unidade de Gestão de Parcerias da Sempre, Milena Brito Arcanjo, que as equipes estão empenhadas em proporcionar todo suporte para as pessoas afetadas. "Todos os esforços para tirar as famílias de áreas e traze-las para locais seguros, como nossos abrigos, serão feitos", disse.