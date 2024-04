Com forte chuva, Codesal registra mais de 300 ocorrências em Salvador | A TARDE

Em meio às fortes chuvas que atingem Salvador, a Defesa Civil (Codesal) já registrou mais de 300 ocorrências durante esta segunda-feira, 08.De acordo com o órgão, o bairro da Liberdade foi a localidade com o maior número de registros, com 80. Às 16h20, o boletim da Codesal registrava 342 ocorrências.

Em seguida, os bairros do Cajazeiras (45) e Pau da Lima (44), se destacam com maior índice de ocorrências. Conforme informado no boletim da Codesal, o maior número de registros acontecem por deslizamento de terra, com 120 ocorrências até o momento, além de alagamento de imóvel, com 76 registros.

Em caso de emergência, envolvendo áreas em situação de risco de deslizamento, desabamento, alagamento, entre outras situações, é necessário ligar gratuitamente para o número 199. Os números podem sofrer alterações assim que o boletim da Defesa Civil passar por atualizações.