Com greve aprovada, rodoviários e empresários se reúnem nesta segunda | A TARDE

Com estado de greve já aprovado, os rodoviários estão indo para mais uma reunião com o sindicato patronal nesta segunda-feira, 27. Uma nova audiência de mediação está prevista para acontecer Tribunal Regional do Trabalho, às 11h.

A última reunião ocorreu na sexta-feira, 24, e terminou sem nenhum acordo. Caso o impasse siga após a reunião desta segunda, tudo indica que a greve estará encaminhada. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários da Bahia, greve unificada está marcada para rolar a partir da próxima quarta-feira, 29, afetando o BRT, transportes coletivos urbanos, intermunicipal, fretamento, locadoras e turismo.

A pauta da categoria já foi reduzida pela metade na tentativa de solucionar a questão. No momento, dos atuais 22 itens apontados, o ponto que gera maior insatisfação aos rodoviários é relacionado às horas extras dos trabalhadores e às folgas, algo que ainda não teve uma resolução e pode gerar uma greve.

