Com passagens pela prisão, ladrões de carros de Canabrava são presos | A TARDE

Os homens responsáveis pelo roubo de um veículo no bairro de Canabrava, em Salvador, foram presos por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), com apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). Ao todo foram presos três inidvíduos, eles foram localizados no bairro de Itapuã, na última segunda-feira, 1º.

As investigações foram iniciadas logo após o roubo em Canabrava, quando dois indivíduos portando arma de fogo abordaram diversas pessoas em frente a uma residência naquele bairro e levaram um veículo Ford-Ka, um celular da vítima e demais pertences. Na diligência, um Chevrolet Prisma com restrição de roubo e utilizado para dar apoio aos criminosos, além do smartphone da vítima de Canabrava e uma motocicleta Yamaha Lander, roubada em Lauro de Freitas, foram recuperados.

Os criminosos foram reconhecidos por uma das vítimas. Dois deles tem históricos criminais. Um com 10 passagens por roubo, adulteração de sinal identificador e receptação de veículos. O outro tem seis passagens por adulteração e receptação de veículos roubados e tráfico de drogas. O trio foi autuado em flagrante e ficará à disposição da Justiça. O celular e o veículo apreendidos serão devolvidos aos proprietários. As investigações continuam, com o objetivo de identificar e prender outros possíveis envolvidos.