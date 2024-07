Concurso vai premiar fachadas decoradas no percurso do 2 de Julho

- Foto: Felipe Iruatã / Ag. A TARDE

As celebrações em Salvador pelo 2 de Julho - 201º ano da Independência da Bahia em Salvador, vão contar mais uma vez com o Concurso de Fachadas, promovido pela Fundação Gregório de Mattos (FGM). O tema da festa este ano é “2 de Julho: Povo Independente”.

A melhor decoração no trecho entre o Largo da Lapinha e o Terreiro de Jesus será escolhida conforme julgamento da Comissão do concurso e atendimento aos critérios estabelecidos em regulamento publicado no Diário Oficial do Município (DOM), do dia 10 de junho. O objetivo do concurso, além de premiar os moradores, é incentivar a valorização do patrimônio edificado e da arquitetura dos imóveis situados no trecho do desfile.

O gerente de Promoção Cultural da FGM e coordenador dos festejos, George Vladimir, lembra que a decoração das fachadas da casa, ao longo do percurso onde desfila o cortejo cívico, já é uma tradição do 2 de Julho há muitos anos. “Fazer um concurso que escolha a fachada mais bem decorada é uma forma que encontramos de estimular a manutenção dessa tradição, fazendo, inclusive, com que gerações mais jovens possam também embarcar nessa tradição e mantê-la”, declara.

Para Vladimir, estimular que as famílias continuem decorando as suas casas e se esmerando cada vez mais é o principal objetivo. “Dentre as ações que realizamos no 2 de Julho, essa é uma das mais importantes. As famílias entram mesmo no desafio, se esmerando por deixar suas casas bem decoradas e as fachadas bem criativas no dia do desfile”, completa.

Participação

Para participar, as fachadas deverão atender às condições estabelecidas no regulamento, além de ter como objeto da decoração o Cortejo do Dois de Julho nos seus aspectos históricos e cívicos, em consonância com o tema deste ano. No dia do Cortejo Cívico, serão feitas pela FGM fotografias das fachadas decoradas e o registro fotográfico servirá de testemunho da fachada premiada.

A análise será feita por uma Comissão Julgadora, convidada e nomeada pela FGM e formada por três membros: um representante da FGM, um representante do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e um representante da sociedade civil. O proprietário do imóvel vencedor do concurso receberá como premiação uma placa decorativa a ser instalada na residência, condecorando o local como Vencedor do Concurso de Fachadas do Dois de Julho 2024. Serão qualificadas até três fachadas suplentes, por ordem de classificação, que poderão receber a premiação no caso de impedimento do selecionado.

Entre os critérios para a escolha, estão a preservação do patrimônio edificado; criatividade e originalidade; utilização de materiais que dialoguem com a sustentabilidade ambiental e, o mais importante, que se atenha à temática cívica. O resultado será divulgado em até dez dias após o cortejo, sendo publicado no DOM (www.dom.salvador.ba.gov.br).

O prêmio será entregue ao proprietário ou locatário do imóvel que tiver a fachada escolhida, mediante apresentação da escritura pública ou contrato de locação do imóvel; e um documento pessoal com foto (a exemplo de RG, carteira de trabalho, carteira de motorista, entre outros). Os documentos deverão ser apresentados presencialmente na sede da FGM, localizada na Ladeira da Barroquinha, 2, Barroquinha, em até sete dias úteis após a divulgação do resultado.

Caso o vencedor não apresente a documentação no período determinado neste regulamento, serão convocados os suplentes por ordem de classificação. Após o recebimento da documentação, a FGM terá até 90 dias para instalar a placa decorativa na residência premiada.