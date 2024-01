Confira imagens da 43° Noite da Beleza Negra em Salvador | A TARDE

A última noite, 13, ficou marcada pelas cores e sorrisos durante a 43ª Noite da Beleza Negra, realizada pelo Bloco Ilê Aiyê. Além das celebrações oficiais de 50 anos do bloco afro na Bahia, foi anunciada a ‘Deusa do Ébano’ de 2024, Larissa Valéria Sá Sacramento, estudante e moradora do Curuzu. Para fechar a noite, o governador Jerônimo Rodrigues autorizou o reconhecimento da Noite da Beleza Negra com Patrimônio Cultural da Bahia. Confira a galeria de imagens feita por André Frutuôso, da Casa de Mainha.

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha

| Foto: André Frutuôso | Casa de Mainha