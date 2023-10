Confira os 120 eleitos para o Conselho Tutelar de Salvador | A TARDE

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) divulgou os 120 eleitos para os conselhos tutelares de Salvador após eleição aberta realizada no domingo, 1º. Os eleitos irão integrar 24 Conselhos Tutelares da capital baiana para o mandato de quatro anos. Eles irão tomar posse no dia 10 de janeiro de 2024.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o Conselho Tutelar, além de ser responsável por defender os direitos das crianças e adolescentes, tem a atribuição de atender e aconselhar familiares e responsáveis, requisitar serviços públicos em diversas áreas, como saúde, educação e segurança voltados ao público infantojuvenil e encaminhar os casos nos quais os direitos das crianças e adolescentes não são respeitados ao Ministério Público ou outras instituições.

Na capital baiana, 24 Conselhos Tutelares abrangem todos os bairros e cada Conselho Tutelar irá contar com novos cinco conselheiros titulares e cinco suplentes. Foram eleitos 120 conselheiros tutelares em um universo de 328 candidatos aprovados após realização de provas antes da eleição.

Confira abaixo a lista dos eleitos:

Veja os conselhos tutelares e bairros atendidos:

CONSELHO TUTELAR I - ROMA/PREFEITURA BAIRRO V: Cidade Baixa

Boa Viagem, Bonfim, Calçada, Caminho de Areia, Mangueira, Mares, Massaranduba, Monte Serrat, Ribeira, Roma, Uruguai, Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro;

CONSELHO TUTELAR II - BARROQUINHA/PREFEITURA BAIRRO I: Centro/Brotas

Barbalho, Barris, Centro, Centro Histórico, Comércio, Dois de Julho, Garcia, Macaúbas, Nazaré, Santo Antônio, Saúde e Tororó;

CONSELHO TUTELAR III - VILA LAURA/PREFEITURA BAIRRO I: Centro/Brotas

Cosme de Farias, Luiz Anselmo, Matatu, Santo Agostinho, Vila Laura;

CONSELHO TUTELAR IV - LIBERDADE/PREFEITURA BAIRRO VII: São Caetano/Liberdade

Baixa de Quintas, Caixa D´Água, Cidade Nova, Curuzu, IAPI, Lapinha, Liberdade, Pau Miúdo, Pero Vaz, Santa Mônica;

CONSELHO TUTELAR V - ITAPUÃ/PREFEITURA BAIRRO IV: Itapuã/Ipitanga

Bairro da Paz, Itapuã, Alto do Coqueirinho, Piatã, Patamares, Stella Maris;

CONSELHO TUTELAR VI - PERNAMBUÉS/PREFEITURA BAIRRO IV: Cabula/Tancredo Neves

Arraial do Retiro, Alto do Cruzeiro, Pernambués, Resgate, São Gonçalo, Saramandáia;

CONSELHO TUTELAR VII - CASTELO/BRANCO PREFEITURA BAIRRO III:

Cajazeiras, Canabrava, Castelo Branco, São Rafael, Dom Avelar, Nova Brasília, Pau da Lima, São Marcos, Sete de Abril, Vila Canária, Trobogy, Vale dos Lagos, Jardim Cajazeiras;

CONSELHO TUTELAR VIII - CAJAZEIRAS/CAPREFEITURA BAIRRO III: Cajazeiras

Cajazeiras VIII, Cajazeiras X, Cajazeiras XI, Fazenda Grande I, Fazenda Grande II, Fazenda Grande III, Fazenda Grande IV, Boca da Mata, Jaguaripe I, Novo Marotinho;

CONSELHO TUTELAR IX - PERIPERI/PREFEITURA BAIRRO II: Subúrbio/Ilhas

Alto da Terezinha, Coutos, Fazenda Coutos, Itacaranha, Nova Constituinte, Periperi, Praia Grande, Colinas de Periperi, Mirantes de Periperi e Vista Alegre;

CONSELHO TUTELAR X - FEDERAÇÃO/PREFEITURA BAIRRO VI: Barra/Pituba

Alto das Pombas, Eng. Velho da Federação, Rio Vermelho, Federação, Amaralina;

CONSELHO TUTELAR XI - BOCA DO RIO/PREFEITURA BAIRRO IV: Itapuã/Ipitanga

Boca do Rio, Imbuí, Pituaçu, Costa Azul, Jardim Armação, Stiep;

CONSELHO TUTELAR XII - SÃO CAETANO/PREFEITURA BAIRRO VII: São Caetano/Liberdade

Boa Vista de São Caetano, Bom Juá, Campinas de Pirajá, Capelinha, Fazenda Grande do Retiro, Marechal Rondon, Retiro, São Caetano;

CONSELHO TUTELAR XIII - NARANDIBA/PREFEITURA BAIRRO VIII: Cabula/Tancredo Neves

Arenoso, Beiru/Tancredo Neves, Cabula VI, Narandiba, Nova Sussuarana, Novo Horizonte, Saboeiro, Sussuarana, CAB, Doron;

CONSELHO TUTELAR XIV - ILHAS/PREFEITURA BAIRRO II: Subúrbio/Ilhas

Ilha Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Paripe, São Tomé;

CONSELHO TUTELAR XV - BARRA/PREFEITURA BAIRRO VI: Barra/Pituba

Barra, Calabar, Chame-chame, Graça, Ondina, Vitória, Canela;

CONSELHO TUTELAR XVI - IPITANGA/PREFEITURA BAIRRO IV: Itapuã/Ipitanga

Mussurunga, São Cristovão, Nova Esperança, Jardim Nova Esperança;

CONSELHO TUTELAR XVII - PITUBA/PREFEITURA BAIRRO VI: Barra/Pituba

Caminho das Árvores, Itaigara, Pituba;

CONSELHO TUTELAR XVIII-VALÉRIA/PREFEITURA BAIRRO X: Valéria

Moradas da Lagoa Palestina, Pirajá, Valéria;

CONSELHO TUTELAR XIX - NORDESTE DE AMARALINA/PREFEITURA BAIRRO VI: Barra/Pituba

Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho;

CONSELHO TUTELAR XX - SUBÚRBIO/PREFEITURA BAIRRO II: Subúrbio/Ilhas

Lobato, Santa Luzia, Alto do Cabrito, São João do Cabrito, Plataforma, Rio Sena, Ilha Amarela;

CONSELHO TUTELAR XXI - ÁGUAS CLARAS/PREFEITURA BAIRRO III: Cajazeiras

Águas Claras, Cajazeiras II, Cajazeiras IV, Cajazeiras V, Cajazeiras VI, Cajazeiras VII, Porto Seco Pirajá;

CONSELHO TUTELAR XXII - CABULA/PREFEITURA BAIRRO IV: Cabula/Tancredo Neves

Barreiras, Cabula, Calabetão, Engomadeira, Jardim Santo Inácio, Mata Escura, Granjas Rurais;

CONSELHO TUTELAR XXIII - JARDIM DAS MARGARIDAS/CEASA

Aeroporto, Areia Branca, Cassange, Itinga, Jardim das Margaridas;

CONSELHO TUTELAR XXIV - BROTAS/Acupe Brotas

Boa Vista de Brotas, Candeal, Engenho Velho de Brotas, Horto Florestal;