Confira programação completa da festa do título do Vitória na Barra | A TARDE

A torcida do Vitória vai invadir o Farol da Barra, neste domingo, 19, a partir das 15h. Isso porque, três trios animam a festa do título do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão levantou a taça na noite do último sábado, no Barradão.

Quem abre a festa é "Oh Polêmico", às 15h. Além dele, Léo Santana fará um show completo e Ivete Sangalo, Falcão da Guig Ghetto e o Malandro farão participações especiais.

De acordo com o Vitória, o acesso aos trios será exclusivo aos jogadores, familiares e funcionários do clube.