Confira várias atividades na Bahia durante o mês da Mulher

Na quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, acontece às 10h, em frente ao auditório da Secretaria de Educação, no Centro, a palestra “Saúde à Todas as Mulheres de Salvador”, ministrada pela médica especialista em cirurgia íntima e atuante na Atenção Integrada à Saúde da Mulher da SMS, Deise Azevedo Monteiro. O encontro será aberto aos profissionais de saúde.

A prefeitura de Salvador montou uma programação especial para março, considerado o mês da Mulher. Durante todo este mês, a campanha organizada pelas secretarias da Saúde (SMS) e de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) em colaboração com diversos órgãos municipais, mobiliza unidades e profissionais de saúde para promover e incentivar o cuidado com a saúde integral da mulher, o bem-estar físico, psicológico e social.

Estará presente também a secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Ana Paula Matos e Fernanda Lordêlo. O encontro será aberto aos profissionais da saúde e acontecerá no auditório da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

Esse movimento ocorre anualmente para celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos. Além de debater e conscientizar a população sobre desigualdades de gênero, machismo, feminicídio e demais tipos de violência.

Atividades – Março Mulher:

Simpósio Todas Temos Valor

Organizado pela ONG ‘Acolhe Mulher’ com o apoio da SPMJ, o Simpósio ‘Todas Temos Valor’ acontece a partir desta segunda-feira, 6, até quinta-feira, 9, no Teatro Molière, da Aliança Francesa, na Ladeira da Barra.

O evento visa criar espaço de diálogo envolvendo o público e representantes de diversos setores da sociedade. A programação conta com exposição fotográfica, palestras e apresentações artísticas pelo projeto ‘Jovens Pensantes da Associação Emília Machado’, entre outros serviços e brindes que serão oferecidos ao público. A entrada é feita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Mulheres Quilombolas vão ao cinema

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador levará nesta terça-feira, 7, às 10h, 30 mulheres quilombolas da Ilha de Maré para o cinema. O filme escolhido foi “Mulher Rei”. As participantes do projeto são vinculadas à Unidade de Saúde da Família (USF) de Ilha de Maré.

Expo Mulher

A Expo Mulher é uma feira de mulheres empreendedoras e nesta 2ª edição, será organizada em parceria com a Feira da Sé. O evento acontece nos dias 11 e 12 de março, das 11h às 19h, no Largo do Campo Grande.

A Expor Mulher está vinculada ao projeto Compre Delas site, uma plataforma criada pela SPMJ para a exposição de produtos e serviços produzidos por mulheres, com o objetivo de fortalecer a autonomia do público feminino. Além da ferramenta, há também a realização de cursos e o fomento ao empreendedorismo para gerar independência financeira e social das mulheres.

Empreender É Com Elas

O evento acontecerá no sábado, 11, das 8h30 às 11h30, no Espaço Colabore, no Parque da Cidade, no Itaigara e vai atender 27 mulheres com deficiência e mães de pessoas com deficiência (PCDs), originárias de associações ou ONGs atendidas pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer. Na ocasião, será lançado o projeto “Pensando em Cuidar de Quem Cuida”.

Marias da Construção

Mulheres serão capacitadas através do programa ‘Marias na Construção’, com novas turmas que serão iniciadas no próximo dia 13, em parceria com o Senai.

Serão 150 alunas em seis cursos gratuitos, exclusivos para o público feminino. Serão cursos de Eletricista Instalador Residencial de Baixa Tensão, Pintora de Obras Imobiliárias, Eletricista de Automóveis, Iniciação para Aplicador de Revestimento Cerâmico e Rejuntamento, Montador de Sistema Fotovoltaico e Instalador Hidráulico.

Dia D Março Mulher

A partir do projeto mais de 90 postos de saúde serão abertos no próximo dia 18, a partir das 8h, para proporcionar acessibilidade aos serviços de saúde. Um conjunto de atividades serão realizadas, como prevenção, testagem rápidas, dispensação de preservativos, marcação de exames como mamografias e ultrassonografias. A lista das unidades participantes será divulgada em breve pela SMS.

Caravana da Mulher

No dia 25 de março, no bairro de Canabrava, a 'Caravana da Mulher’ vai reunir uma série de serviços municipais para auxiliar nas demandas do público feminino.

A ação será realizada na Rua Artêmio Castro Valente, das 8h às 14h. Serão ofertados serviços de atualização do CadÚnico, Cartão SUS e programa Primeiro Passo, marcação de exames para a mulher, serviços de atenção à mulher vítima de violência doméstica, busca por vagas de emprego, espaço de beleza e espaço para crianças.

Enfrentamento à violência

Em parceria com os Centros de Referência Especializados de Atendimento a Mulher Arlette Magalhães (Cream) e Loreta Valadares (CreamLv), além do Centro de Atendimento a Mulher Soteropolitana Irmã Dulce (Camsid), a SMS vai disponibilizar uma série de serviços essenciais para o público feminino.

São eles atendimento clínico, marcação para exame preventivo e consultas odontológicas, além de palestra com profissionais de enfermagem e nutrição.

Unidades de saúde

Na rotina dos postos e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), as equipes de saúde mobilizam o público feminino com palestras na sala de espera, promovem atividades lúdicas de educação e saúde sobre o corpo da mulher, além da intensificação de divulgação do Programa Mãe Salvador.

Março Mulher Trans

A pasta vai ofertar atendimento especializado para as mulheres Trans por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) nesta quarta-feira, 8, às 14h. A ação acontece no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), situado no Multicentro Liberdade, com a oferta de consulta clínica, impressão do Cartão do SUS com Nome Social, atualização do cartão vacinal, agendamento de exames laboratoriais e de imagem. Além da oferta de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), medicamento usado para prevenir o HIV.

Saúde Indígena

Um webinar, seminário online, vai marcar o debate entre o público e os profissionais da saúde sobre o tema “Interculturalidade em Saúde e o Bem Viver Indígena”, a respeito da saúde da mulher indígena entre o público e os profissionais da saúde.

Quem ministra a conversa é Itynara Rodrigues Silva, psicóloga de saúde indígena e referência técnica de saúde mental do polo base de Ilhéus, no sul da Bahia. A data ainda será divulgada.

Mulheres em situação de rua

As equipes da SMS realizam ações em diversos pontos da capital baiana para levar autoestima, cuidado e oferecer serviços às mulheres em situação de rua. A iniciativa tem parceria das equipes do Consultório na Rua, Pontos de Cidadania e Unidade de Acolhimento Adulto. As datas serão divulgadas em breve.

Saúde mental

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) vão mobilizar as pacientes e comunidade com oficinas e rodas de conversas sobre temas cotidianos da vida da mulher. As datas e locais serão divulgadas em breve.

Cram em Movimento

A equipe dos Centros de Referência de Atendimento a Mulheres (CRAMs) irá às unidades de saúde dialogar com as pacientes sobre a temática da violência e realizar abordagem individual e acompanhamento com aquelas que se interessarem em serem assistidas em um dos serviços especializados. As datas serão divulgadas em breve.

Feira de Saúde

Duas feiras de saúde estão programadas para as regiões do Subúrbio e Boca do Rio para levar serviços essenciais para as mulheres das localidades. As datas serão divulgadas em breve.