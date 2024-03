Construção de decks no Dique vai proteger vegetação, diz prefeitura | A TARDE

Após uma denúncia sobre estruturas de madeira e ferro estarem comprometendo a vida de gameleiras que ficam em torno do Dique do Tororó, em Salvador, a Secretaria de Mobilidade (Semob) negou, em nota enviada ao Portal A TARDE, que houve derrubada de árvores na região, por causa das obras.

De acordo com a pasta municipal, já começou a construção de um deck às margens do espelho d´água, nas proximidades do Vale dos Barris, que faz parte do conjunto de obras, que pretende preservar a vegetação presente no local e facilitar o deslocamento de pedestres no trecho.

"O equipamento está sendo feito nos mesmos moldes dos demais que já se encontram instalados no Dique do Tororó. A pasta reforça que também não está prevista a retirada futura de nenhuma árvore presente no entorno do espelho d'água", complementa a Semob em nota oficial.