Coordenadora aponta negligência da população com doses de reforço

Assim como todo o Brasil, Salvador convive com um aumento no número de casos de covid-19. O cenário faz com que as autoridades médicas reforcem a necessidade da população retomar a vacinação contra a Covid. Na avaliação de Doiane Lemos, coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a população tem negligenciado as doses de reforço por uma "falsa sensação de segurança".

"Nós estamos vivenciando o sucesso da vacinação de 2021. A população viu que com a vacina diminuiram o número de casos, retormaram a vida. É importante que esses esquemas primários sejam mantidos e que os reforços sejam tomados no prazo adequado. O objetivo desses reforços é manter o nosso sistema imune protegido. Isso tem feito que as pessoas diminuam o medo, já que não estão vendo mais mortes, mais internações como antes. Cria uma falsa sensação de segurança", falou Doiane Lemos, em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM.

Os números comprovam essa afirmação. Em Salvador, 89,5% da população tomou a primeira dose e 85,5% completaram o ciclo vacinal primário. Esse percentual diminui em relação as doses de reforço. Pouco mais de 69% foram imunizados com a terceira dose e apenas 31,9% procuraram os postos em busca da quarta dose. Os dados constam no boletim mais recente de vacinação da Secretaria de Saúde da Bahia.

As duas doses de reforço foram recomendadas pelo Ministério da Saúde e já fazem parte do calendário diário de imunização contra a Covid-19 em Salvador há alguns meses. Tem direito a tomar a terceira dose e a quarta dose todos aqueles que tomara a dose anterior há pelo menos quatro meses.

Na entrevista ao Isso é Bahia, a coordenadora de imunização da SMS ainda apontou que a quinta dose, que começou a ser aplicada nesta semana, vale apenas para os imunossuprimidos.

"Inicialmente a Organização Mundial da Saúde não recomendou doses frequentes de reforço. Nesse momento estamos atendendo os imunossuprimidos e indicados para que eles tomem essa 5ª dose. Assim que o Ministério da Saúde e o OMS indicarem mais uma dose para a população geral, nós disponibilizaremos", falou.

