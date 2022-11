Em Salvador, apenas 43% das crianças receberam 2ª dose da vacina

O recente aumento de casos de Covid-19 faz as autoridades de todo o país se manifestarem a favor da vacinação infantil, principalmente das crianças de 6 meses a 3 anos, último público-alvo a ter a imunização aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que sofre com a negligência do Ministério da Saúde na distribuição de quantidades suficientes de imunizantes.

Só que além dos mais novos, também cresce o alerta no público-alvo de 5 a 11 anos, que diferente dos adultos não conta com uma grande taxa de vacinação contra a doença em Salvador. Na capital baiana, pouco mais de 71 mil crianças da faixa etária não receberam sequer a primeira dose do imunizante.

A população estimada do público alvo é de 236.449 crianças. Destas, 164.958 foram vacinadas, o que representa 69,76%, percentual ligeiramente menor do que o da Bahia, que é de 72,23%. Todas as informações constam no boletim de vacinação da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), atualizado na quarta-feira, 16.

A grande preocupação é que o número de crianças de 5 a 11 anos em Salvador que receberam a segunda dose é ainda menor, já que 102.486 completaram o ciclo vacinal. Isso corresponde a apenas 43,34% do público-alvo.

Com isso, dos 417 municípios baianos, Salvador ocupa apenas a posição 266 entre os que aplicaram duas doses de vacinas contra a Covid-19 nas crianças de 5 a 11 anos.

Vale lembrar que a vacinação foi liberada de acordo com a faixa etária das crianças, dos mais velhos aos mais novos. Dentro desse público-alvo, as crianças de 5 anos foram as últimas a serem vacinadas, em uma campanha de imunização iniciada em janeiro deste ano.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador para comentar os dados, mas não obteve resposta.