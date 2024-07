Corpo de ex-dono do Porto do Moreira será cremado neste sábado

Chico Moreira era dono do tradicional Porto do Moreira, no 2 de Julho - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O corpo de Chico Moreira, ex-dono do tradicional restaurante Porto do Moreira, no bairro 2 de Julho, será velado neste sábado, às 15h, no Cemitério do Campo Santo, na Federação. Logo após, às 17h, haverá a cremação.

Chico Moreira faleceu nesta sexta-feira, 12, aos 77 anos de idade, quase um ano após o fechamento do Porto do Moreira, ocorrido no dia 17 de julho de 2023. As causas da morte, de acordo com a família, foram hemorragia digestiva e insuficiências renal e respiratória agudas.

O Porto do Moreira foi fundado em 7 de setembro de 1938, por José Moreira da Silva, que faleceu em 1975 e deixou o estabelecimento de herança para os filhos, Antônio e Francisco, o Chico.

Após a morte de Antônio em 2018, Chico assumiu o comando do estabelecimento, com apoio de sua filha, Maria Cristina Moreira. Com problemas financeiros, o restaurante acabou fechando as portas cinco anos depois.