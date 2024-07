Corpo de homem é encontrado na praia de Ondina, em Salvador

- Foto: Redes sociais

Um homem foi encontrado morto na praia de Ondina nesta quinta-feira, 27, região turística de Salvador.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizadada no início da tarde boiando no mar e, em seguida, foi retirado por pescadores e levado para areia.

Equipe Silc/DHPP, da Polícia Civil, esteve no local realizou os primeiros levantamentos sobre a morte do rapaz. Os laudos periciais, juntamente com as investigações, irão elucidar as causas da morte da vítima.

O homem ainda não teve a identidade revelada.