Corpo de homem é encontrado no Dique do Tororó | A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado no Dique do Tororó, em Salvador, nesta segunda-feira, 5.

Segundo relatos de testemunhas, o homem estava aparentemente alcoolizado, entrou na água e não foi mais visto. A identidade da vítima não foi revelada e ainda não há detalhes da causa da morte. A suspeita é de afogamento.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe do 3° Batalhão esteve no local para realizar as buscas.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e realizou a remoção do corpo, que deve passar por necropsia.