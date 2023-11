Corpo de jovem que se afogou é encontrado em Itapuã nesta terça | A TARDE

O corpo de João Neto Almeida Barreto, 22 anos, que se afogou em uma praia de Itapuã, no último domingo, 22, foi encontrado na manhã desta terça-feira, 24, por equipes do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13ºBBM/Bmar). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado por pescadores na Rua K e foi retirado por uma equipe do Salvamar.

Familiares identificaram como sendo do rapaz e a Polícia Militar foi acionada para guardar o corpo até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, para os demais procedimentos legais. Os bombeiros permaneceram no local dando apoio aos familiares da vítima.