Corpo é encontrado amarrado e com sinais de tortura em Salvador | A TARDE

Um corpo de um homem foi localizado na noite desta quarta-feira, 17, em região conhecida como Creche, que fica no bairro de Castelo Branco, em Salvador.

A vítima, que não teve a identidade revelada, foi encontrado sem camisa e com as mãos amarradas. O corpo do rapaz também apresentava sinais de tortura.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Militar (PM-BA), informou que as equipes foram acionadas para averiguar uma vítima de disparos de arma de fogo.

Após chegarem no local, a guarnição da PM isolou o local e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia.

Não houve mais informações quanto a autoria ou motivação para o ato criminoso. O homicídio segue sendo investigado pela Polícia Civil.