Corpo é encontrado em estado de decomposição em praia de Salvador | A TARDE

Os banhistas que aproveitaram o domingão, 2, para mergulhar ou curtir a brisa da praia da Ondina, em Salvador, tiveram a companhia de um corpo em estado avançado de decomposição. A vítima não teve a identidade revelada, assim como a idade, até a publicação desta matéria.

Policiais militares estiveram na localidade e constataram uma denúncia recebida. O corpo, no entanto, já havia sido removido do local por agentes do Corpo de Bombeiros. Ainda não há detalhes sobre a motivação da morte da vítima.

Agora, a causa e circunstância da morte serão analisadas pelo Serviço de Investigação de Local de Crime do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (SILC/ DHPP).

