Corpo é encontrado na areia de praia em Salvador com mão decepada | A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 9, na areia da praia da Boca do Rio, em Salvador. A vítima apresentava sinais de espancamento e estava sem a mão direita, aparentemente, decepada durante a ação criminosa. A prática é comum no 'tribunal do crime', no entanto, ainda não há informações sobre a identidade da vítima, motivação e autoria.

Leia mais:

>> Líder do PCC e bonde é preso em novo ‘rapa’ na Cracolândia

Em nota, a Polícia Militar informou que "policiais militares da 39ª CIPM foram acionados, no início da manhã desta quinta-feira, em razão de um corpo do sexo masculino encontrado na areia da praia, nas imediações da Av. Octávio Mangabeira, na Boca do Rio. Ao chegarem, os pms constataram o fato, isolando o local até a chegada do DPT para a realização da perícia".

As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil.

O Portal A TARDE entrou em contato com Polícia Civil para colher mais informações e aguarda resposta.

Publicações relacionadas