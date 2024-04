Corpos de jovens baleados são achados em Cajazeiras; polícia investiga | A TARDE

Dois jovens foram encontrados mortos com marcas de tiros na Avenida 2 de Julho, em Cajazeiras XI, na madrugada desta quarta-feira, 27. Segundo a Polícia Militar (PM), agentes do 22º BPM foram acionados para verificar a informação de dois corpos deixados no local.

Após ser constatada a morte das vítimas, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a perícia. Segundo a Polícia Civil (PC), eles não tinham identificação. Membros dos jovens estavam amarrados com cordas.

Ainda de acordo com a PC, a 2ª DH/Central vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime, que ainda são desconhecidos.