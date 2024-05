Coutinho manda recado após ocupação do Vila Verde: "Melhor retrair" | A TARDE

A Polícia Militar iniciou a segunda-feira, 20, em operação na localidade do Vila Verde, região entre os bairros de Mussurunga e São Cristóvão. A ocupação conta com o apoio das forças especiais da segurança da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O Comandante-Geral da PM, Coronel Coutinho, também participa da operação e fez questão de deixar um recado para os grupos criminosos que atuam na região.

“Vamos deixar bem claro que quem manda é a gente, o Estado está presente, deixando bem claro ao crime: é melhor retrair porque senão a consequência não será das melhores”, comentou o Coronel.

“Temos que fazer o nosso papel de Estado e é preciso que a sociedade nos ajude através do 181, para trazer elementos que nos ajude a chegar no ponto focal deles [traficantes]. Estamos com a inteligência no terreno e com ampla ostensividade. Retração do crime será apenas uma questão de tempo”, completou a autoridade.

